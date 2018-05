Festa dalla mamma, passa la mozione di FdI contro l'abolizione: "Grazie a noi vince il buon senso"

"Grazie alla nostra mozione la festa della mamma e del papà sono salve". Esultano i consiglieri di Fratelli d'Italia per il voto all'atto che promette di "valorizzare la festa della mamma, del papà, dei nonni e della famiglia", dopo le polemiche per l'abolizione delle stesse in una scuola del quartiere Ardeatino. A seguito di lamentele da parte di una coppia di genitori omosessuali, all'asilo si era deciso di cancellare i festeggiamenti per le figure della mamma e del papà, giudicati discriminatori. Scelta che ha subito alimentato forti polemiche dall'area di centrodestra.

Ieri, durante l'assemblea capitolina, un flash mob di protesta organizzato da Fratelli d'Italia. E la contestuale presentazione di una mozione recepitata in un ordine del giorno e votata all'unanimità, che impegna la sindaca a intraprendere le azioni necessarie alla "salvaguardia di iniziative come la festa del papà, della mamma, dei nonni, della famiglia, attraverso percorsi educativi che li accompagnino nella acquisizione di principi universalmente riconosciuti".

"Abbiamo anche chiesto e ottenuto che fosse data comunicazione a tutti i dirigenti delle unità educative nei municipi, in merito alla valorizzazione delle due figure genitoriali" commentano il capogruppo capitolino di FdI Fabrizio Ghera, i consiglieri Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia. "Grazie all'impegno di tante associazioni e tante mamme e papà che in questi giorni si sono spesi, finalmente il Consiglio Comunale di Roma prende una posizione chiara. Oggi vince il buon senso, che abbiamo sempre portato avanti".