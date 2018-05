"Viva la mamma e viva il papà": flash mob in Campidoglio contro l'abolizione della festa in un asilo 

"Viva la mamma" e "Viva il papà". Sono gli striscioni esposti stamattina in piazza del Campidoglio in un flash mob organizzato da Fratelli d'Italia e alcune associazioni di famiglie per protestare "contro la decisione presa da un asilo della Capitale di non celebrare la festa della mamma, di abolire la festa della mamma e del papà", ha spiegato Giorgia Meloni, presente in piazza.

"Noi crediamo sia una decisione ridicola e scandalosa - ha detto la leader di destra - le mamme hanno il diritto di essere celebrate e così i papà. Non si può cancellare tutto per furore ideologico di certa sinistra".

La polemica è montata a seguito dell'iniziativa adottata in un asilo del quartiere Ardeatino. in via dei Granai di Nerva: eliminare le feste della mamma e del papà a seguito delle lamentale di una coppia di genitori omosessuali. Una scelta, nel municipio commissariato pronto al voto del 10 giugno, orientata a non discriminare le coppie gay, che però ha scatenato una quanto meno prevedibile ondata di protesta.