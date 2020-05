Festa della mamma, Raggi: “L’Italia ha bisogno di voi per ripartire”

"Roma abbraccia tutte le mamme. Oggi è la vostra festa, delle donne che lavorano, si prendono cura dei propri figli, affrontano le difficoltà con coraggio e determinazione, anche in questo periodo di emergenza. L'Italia ha bisogno di voi per ripartire" – lo ha scritto sul proprio profilo Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi, facendo gli auguri per la festa della mamma.

"Faremo di tutto perché nessuna donna mai, ancor più in questa crisi, sia costretta a dover scegliere tra maternità e lavoro, tra maternità e piena realizzazione di sé" – l’impegno e gli auguri di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico e presidente della Regione Lazio.

Papa Francesco ha invece affidato tutte le mamme del mondo alla protezione di Maria, "la nostra mamma celeste”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il pensiero va anche alle mamme che sono passate all'altra vita e ci accompagnano dal cielo" – ha detto il Pontefice al termine del Regina Coeli. Dopo aver augurato buona domenica, il Papa si è affacciato dalla finestra del suo studio per dare la benedizione silenziosa verso Piazza San Pietro, vuota come nelle ultime settimane, per l'emergenza coronavirus.