Ferrovia Termini-Centocelle, De Micheli ha firmato il decreto: 213 milioni di euro per trasformarla in tram

Via libera al finanziamento di oltre 213 milioni di euro per la tramvia di Roma 'Termini-Giardinetti-Tor Vergata'. La ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato ieri il decreto che sblocca le risorse del Fondo Mit per il trasporto rapido di massa per la trasformazione della linea ferroviaria Termini-Giardinetti. L'intesa in conferenza Stato-Regione era stata invece raggiunta alla fine di maggio.

Il progetto prevede la trasformazione della ferrovia in un vero e proprio tram a scartamento ordinario finalizzato all'interconnessione con il resto della linea tramviaria. "La riqualificazione restituirà alla cittadinanza un importante collegamento dall'Università di Tor Vergata al centro della città e viceversa, con un servizio veloce e mezzi moderni e accessibili", scrive il ministero in una nota.

"Si chiamerà linea G ed è una delle opere fondamentali nella programmazione che abbiamo pensato per Roma, un’infrastruttura che garantirà un servizio con mezzi moderni e veloci", le parole della sindaca Virginia Raggi. La firma del decreto è "un altro passo in avanti verso l’avvio dei cantieri".

"Una bellissima notizia", il commento del comitato di quartiere di Tor Pignattara che però chiede, nel frattempo, di riaprire la tratta fino a Giardinetti. "Si avvia un processo che per tanto tempo abbiamo aspettato, su un progetto che accoglie quasi tutte le esigenze espresse dai cittadini. In un clima di collaborazione e sostegno, chiediamo però al Comune, visti i tempi inevitabilmente lunghi che si prospettano, di interfacciarsi con la Regione Lazio per ri-aprire il tratto fino a Giardinetti in via transitoria. Un modo per venire incontro agli studenti del Kant, Cavanis e altri istituti, nonché sostenere il traffico viaggiatori sull’asse labicano visti i problemi riscontrati sulla metto C".

“Va bene il decreto ma attenzione a non trascurare l’attuale esercizio, il cui mantenimento è un obbligo e la riapertura funa risorsa, sostenibile alla mobilità e ai cittadini del Municipi V e VI”, scrive in una nota il Coordinamento Roma Giardinetti, formato da Legambiente Lazio, l’Osservatorio Regionale sui Trasporti, l’UTP-Assoutenti e TrasportiAmo stessa. Inoltre si “denota un completo e ingiustificato lassismo sulla conservazione dell’infrastruttura, numerosi infatti sono stati i casi di svii o deragliamenti negli ultimi mesi, segno evidente che qualcosa non funziona. Balza agli occhi il mancato sfalcio dell’erba e degli arbusti nelle aree ferroviarie, che hanno raggiunto un’invadenza tale da coprire i segnali bassi, indispensabili per la regolarità delle movimentazioni treni dentro e fuori il piazzale di Centocelle, ma ciò che maggiormente preoccupa è il fatto che tra meno di un mese l’erbaccia sarà secca e, conseguentemente, facilmente incendiabile. La gara d’appalto per tali lavori è stata aggiudicata, però risulta ferma in attesa della sua contrattualizzazione. Roma Capitale la finisca di nascondersi dietro al decreto o al progetto e si assumi le proprie responsabilità. Cos’ha fatto in questi 4 anni? Ascolti le richieste dei cittadini e del personale di Centocelle, interagisca con la Regione, disponibile al ripristino della tratta Centocelle-Giardinetti.