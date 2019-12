Roma Lido e Roma Nord, 800 milioni per il rilancio. Zingaretti: “Ascoltato grido di dolore pendolari”

Roma Lido e Roma Nord verso il rilancio. Per le ferrovie ex concesse in arrivo dalla Regione Lazio 800 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni e per il miglioramento delle infrastrutture.

Per la Roma Lido e la Roma Nord 800 milioni di euro

"Il più grande investimento della Regione sul trasporto pubblico della Capitale" – così lo ha definito Amalia Colaceci, presidente di Cotral la società che dal 1 gennaio del 2021 affiancherà Atac nella gestione dell'esercizio, fino al 1 luglio 2021, quando Cotral diventerà gestore unico dell'esercizio sulle due linee ferroviarie. Dal 1 luglio 2020 Astral diventerà invece unico gestore.

Per Roma Lido e Roma Nord dunque grandi cambiamenti. Ad annunciarli nel cantiere della stazione Flaminio il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme al vicepresidente Daniele Leodori, all'assessore regionale ai Trasporti, Mauro Alessandri, l'amministratore Unico di Astral, Antonio Mallamo e la presidente di Cotral Spa, Amalia Colaceci.

Nuovi treni per ferrovie Roma Lido e Roma Nord

Nello specifico per i nuovi convogli delle due linee saranno utilizzati 315 milioni di euro. Per l'infrastruttura della Roma-Lido 144 milioni e per l'ammodernamento della linea Roma-Viterbo 337 milioni.

All'interno dell'Accordo Quadro, che prevede l'acquisto di 38 treni per le due ferrovie ex concesse, sono state già spedite le lettere di invito per l'acquisto della prima tranche di treni (5 Roma Lido e 6 Roma Viterbo), per un ammontare di 100 milioni, di cui 40 milioni di fondi ministeriali e 60 milioni di fondi regionali. Il 28 febbraio del 2020 scadrà il bando e si procederà alla seconda fase della gara.

Gli investimenti per la Roma Lido

In particolare, per la Roma Lido gli investimenti sono destinati a: opere civili nelle stazioni (recinzioni e barriere fonoassorbenti); nuovo deposito Ostia Lido; manutenzione straordinaria del materiale rotabile esistente; sistema di comunicazione terra-treno (segnalamento, potenziamento e risanamento della linea elettrica); rinnovo totale dell'armamento della linea, compresi i deviatoi.

Roma-Civita Castellana-Viterbo: interventi di ammodernamento

Per la Roma-Civita Castellana-Viterbo: raddoppio della stazione Flaminio; raddoppio della tratta Riano - Morlupo; Predisposizione raddoppio tratta Montebello - Riano; manutenzione straordinaria materiale rotabile esistente; potenziamento deposito Acqua Acetosa; potenziamento linea elettrica.

Zingaretti su Roma Lido e Roma Nord: "Linee che fanno schifo"

"Mi associo a tutti coloro che dicono che la Roma-Viterbo e la Roma-Lido fanno schifo. Quindi questo investimento - ha detto Zingaretti - è una scelta radicale per ascoltare il grido di dolore dei pendolari dentro e fuori Roma e per consegnare loro una nuova stagione e un sistema di trasporti rinnovato. Dal 2013 ad oggi su questo settore è stata fatta una mezza rivoluzione e questo è il nostro atto d'amore verso Roma e verso il territorio".

"Quello presentato oggi - ha aggiunto Leodori - è un atto di coraggio i cui risultati si vedranno in tempi ragionevoli".

Lo sperano i pendolari. Dalla Roma Nord denunciano infatti “soppressioni selvagge e incontrollate”, anche in questo periodo natalizio di “orario ultaridotto”. “Il colmo dei colmi” – scrive il Comitato.