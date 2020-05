Ferrara (M5s) magnifica Raggi: "Ha fatto più strade degli antichi romani". Ma è pioggia di insulti su facebook

Prima il paragone con Michelangelo e la Cappella Sistina, ora con gli antichi romani, realizzatori dello scheletro portante della rete viaria del Paese, e non solo. Bastano poche righe su Facebook a scatenare il putiferio. La firma è sempre quella di Paolo Ferrara, consigliere pentastellato, un tempo vicino a Roberta Lombardi (esponente 5s regionale non proprio in sintonia con Raggi) oggi fedelissimo ultras della sindaca.

"Ho preso carta e penna e fatto un calcolo - scrive sui social - più di un milione di metri quadrati di strade asfaltate, l'equivalente di più di 150 campi di calcio". Poi ancora, con foto allegata: "Questo un altro tratto importante di strada che si aggiunge alle lavorazioni che avevamo realizzato nei mesi scorsi. Dove? Su via Trionfale. ps. Virginia Raggi ha fatto più strade degli antichi romani". Un ambizioso parallelo, dal momento che la stragrande maggioranza degli 8mila chilometri di strade della Capitale hanno origine proprio nell'antica Roma, poco apprezzato dai cittadini.

Non si contano infatti i commenti di disappunto, più di 300, lasciati sotto al post. C'è chi ride, chi risponde con veri e propri insulti, chi smonta le affermazioni del consiglieri. Alf: "Ma che c**** dici, ma lo sai gli antichi romani quante strade hanno costruito?? Ma se non siete capre non vi scelgono nel movimento oh". Simone: "Le strade dei romani fatte con i selci ancora durano ... Quelle asfaltate no. Caro Paolo non so se sei un ingegnere o un architetto ... Ma non mi stupirei se si creano voragini".

E ancora Emilio: "La costruzione (realizzazione di strade e non solo asfalto) realizzato dall'Impero Romano, rifacendosi a cenni storici, sommano ad oltre "100.000 Km di strade lastricate ed oltre 150.000 km di strade in terra battuta, oltre ad acquedotti, reti fognarie ecc..". Massy: "Virginia Raggi ha fatto più strade degli antichi romani". Solo per questo falso storico dovrebbe dimettersi. 1 km2 di strade asfaltate in 4 anni. RIDICOLI". Federico: "Quindi con una penna, mi vuoi far credere, sei riuscito a calcolare tutto? I geometri e gli architetti che devono essere proprio deficenti".

Anche Andrea si mettere a fare qualche conto: "150 campi da Calcio, in metri lineari sono 15.000 mt, ovvero 15 km. Tentendo conto che un campo è largo circa 65 metri e una strada 10 moltiplichiamo per 6 e avremo che avete asfaltato 90 km di strade. Tenga conto che Roma ha 5.500 Km lineari di strade che ad una larghezza media di 10 metri fa 55.000.000 mq. Dai ne mancano sono 54.000.000. Ma non si vergona di dire tutte queste c******?".

Una pioggia di commenti contro il consigliere a cui si aggiungono le reazioni dell'opposizione. "@Paolo__Ferrara ha fatto un sogno: ha visto @virginiaraggi vestita da auriga alla guida di una biga romana che, con i capelli al vento e a tutta velocità, percorreva le strade dell'Impero. Svegliati Paolo che le vostre toppe sulle strade stanno già saltando!" twitta Marco Palumbo, presidente della commissione Trasparenza.

"Sapevamo che la comicità è nel dna del M5S, ma le affermazioni del consigliere Ferrara sui km di strade asfaltate dalla Giunta Raggi rischiano di diventare patetiche" commenta la capogruppo della civica Roma torna Roma Svetlana Celli. E ancora su Twitter la consigliera dem Ilaria Piccolo: "Paolo Ferrara prende carta e penna e fa il conto delle tante strade riasfaltate da Virginia Raggi. Caro Ferrara, chi si loda si sbroda. Prendi altrettanta carta e penna e comincia ad annotare tutte le 'toppe' che si sono gia' riaperte e le buche già ricomparse".