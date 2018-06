Ferrara: "Il Pd che difende Costituzione? E' come il Ku Klux Klan". E' bufera sul capogruppo grillino  

Il Pd come il Ku Klux Klan. E la difesa della Costituzione da parte di "chi ne voleva fare carta straccia" come un'enciclica papale in mano alla setta americana che professa ideali anticlericali oltre che razzisti, antisemiti, omofobi. Un parallelo che non passa inosservato quello azzardato dal capogruppo M5s in Campidoglio Paolo Ferrara. Il post di domenica sera sulla sua bacheca Facebook scatena le polemiche: esagerati i toni, pesanti i raffronti con ideologie estremiste, sbagliato il momento storico. Perché in fondo Ferrara avrebbe una vittoria da festeggiare. Eppure non gioisce, non ringrazia, non si profonde in messaggi di augurio al nuovo governo gialloverde appena nato. E' avvelenato - ancora - contro il sempre acerrimo nemico: il Partito democratico. E non depone l'ascia di guerra nemmeno nel weekend che ha coronato il sogno a Cinque Stelle, con anche nel mezzo la festa della Repubblica.

Sceglie un primissimo piano del presidente Matteo Orfini per niente causale. L'espressione provata, il colorito spento, "la barba e le sopracciglia incolte" che lo stesso Ferrara fa notare quali "metafora dell'Italia che ci hanno lasciato (i democratici, ndr) e che siamo chiamati a far ripartire". Ce l'ha con piazza Santi Apostoli, dove venerdì il centrosinistra si è riunito in una manifestazione appositamente dedicata a celebrare la Costituzione, nelle ore subito successive alla richiesta di "alto tradimento" avanzata (e ritirata nell'arco di 24 ore) per il presidente della Repubblica dall'oggi vicepremier Luigi Di Maio.

"Vedere il Pd che scende in piazza a Roma, per la manifestazione a difesa della Costituzione e della democrazia è come vedere il Ku klux Klan che sfila tenendo in mano l’enciclica papale sull’unità del genere umano. Quelli che della Costituzione ne volevano fare carta straccia". L'incipit è sufficiente ad alzare il polverone. E i confronti poi continuano: "Il muso lungo di Orfini che grida al fascismo, rappresenta pienamente lo stato di liquefazione del suo stesso partito: usa parole sciocche, di critica al nuovo esecutivo insediato da un giorno dopo che il suo governo ha messo la fiducia sulla legge elettorale esattamente come fece Mussolini nel 1923". Ecco il post integrale.



Seguono centinaia di commenti. Non mancano sostenitori esaltati dai toni urlati da campagna elettorale, tipo Carmelina N.: "Hanno avuto quello che si meritavano. Hanno giocato per troppo tempo con la vita degli italiani". O ancora Tonio M.: "Sentire parlare gente simile ti da chiaramente l'idea del perché il PD (partito dementi)si sta estinguendo". Ma c'è anche chi gli fa notare che la vittoria è stata appena conquistata. Non sarebbe forse il caso di approfittare dell'ascesa al Governo per distendere il clima? Fernando I.: "Hai il tempo di sprecare byte per post così idioti per fomentare ulteriore odio quando dovresti essere felice per il momento storico che la tua compagine politica sta avendo". O Daniele: "Lei odia troppo, ha tutto questo tempo per fare post sul Pd?".

Poi c'è chi entra nel merito dei contenuti. E gli ricorda l'appartenenza al corpo della Guardia di Finanza. Stefano Miceli, blogger romano: "Abbia almeno la dignità di onorare la divisa che Le è stata incautamente affidata". O Andrea Montanari, ex consigliere di centrosinistra del XIV municipio: "Allucinante un post del genere da un uomo della guardia di finanza". Tra le risposte anche Marco Miccoli, ex presidente del partito romano, che attacca in romanesco: "Er problema tuo è quello che te devi inventà argomenti da postà. Semplicemente pe evità de parlà de Roma. È l'inutile trucco dei falliti". Sulla stessa linea anche la consigliera dem Giulia Tempesta: "Passare i giorni a puntare il dito sugli avversari invece che vedere la trave che ha nel suo occhio, a lungo andare non lo porterà lontano".

D'altronde è lo stesso Ferrara che lo scorso gennaio pubblicò un video dove si vedeva un sedicente elettore del Pd che brucia, esasperato, la tessera del partito. Lo bocciarono in tanti, e non solo tra i dem. I suoi stessi adepti del Movimento ne condannarano la carica d'odio, gratuita.