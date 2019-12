Metro A, chiude un'altra stazione: dal 30 dicembre lavori su scale e ascensori a Cornelia

Dopo Baldo degli Ubaldi e Barberini, la prossima stazione chiusa sarà Cornelia. Dal 30 dicembre non sarà possibile utilizzare la fermata né in entrata né in uscita. Partiranno infatti i lavori di "revisione ventennale", manutenzione straordinaria, su scale mobili e ascensori.

"Per ridurre i disagi, sarà attivata una linea di bus navetta denominata MA13 - spiega Atac - che collegherà la stazione Cornelia alla stazione di Valle Aurelia dove i viaggiatori potranno accedere alla metro A o al servizio ferroviario FL".

"Contemporaneamente - comunica ancora l'azienda - si stanno concludendo le attività relative agli impianti di traslazione nelle stazioni di Barberini e Baldo degli Ubaldi". Entrambe oggetto di pesanti proteste da parte dei commercianti della zona, alle prese sotto il periodo natalizio con la diminuzione dei flussi di passeggeri e meno introiti nella casse a fine mese.

Come ricorda l'azienda di via Prenestina, "tutti gli aggiornamenti relativi allo stato del servizio delle stazioni della rete metroferroviaria saranno disponibili sui canali di comunicazione della piattaforma Atac: -sito Internet www.atac.roma.it -profilo ufficiale Twitter @infoatac -profilo ufficiale Telegram @infoatac -profilo Whatsapp (inviando un breve messaggio di testo) -display di stazione -messaggio audio in stazione e a bordo bus".