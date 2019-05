Atac: arriva l'accordo per le ferie solidali, ora i dipendenti donare giorni di permesso

Ora anche in Atac sono a disposizioni le ferie solidali. La notizia è arrivata ieri dopo l'accordo firmato dall'azienda dei trasporti romana e dai sindacati. Una battaglia, vinta, che ha trovato la sua spinta definitiva lo scorso marzo quando la storia di Luca, raccontata da RomaToday, e della sua bambina che, da anni, sta combattendo contro un terribile male.

Luca, negli ultimi cinque anni, insieme alla sua famiglia ha girato l'Italia per trovare una cura. La piccola ora è in un ospedale di Roma. "E' una persona d'oro, questa storia è orribile. Negli ultimi tempi abbiamo raccolto dei piccoli fondi e fatto delle collette autonome per aiutarli economicamente, ma volevano fare di più", raccontavano i suoi colleghi.

Il dipendente Atac, per seguire le dinamiche della sua bambina, aveva esaurito quasi tutte i giorni a disposizione per le sue ferie e così, chi lavora con lui, aveva pensato bene di ricorrere alle così dette "ferie solidali", la possibilità che è stata introdotta dal Decreto 151/2015 numero 24 del Jobs Atc.

Una possibilità, però, bloccata. Almeno fino a ieri quando è arrivato l'accordo. "Siamo soddisfatti di questa storica intesa raggiunta", sottolinea Alessandro Neri, di Slm Fast Confsal.

"Ringraziamo in primis tutti i lavorari che doneranno le loro ferie. Poi tutti i sindacati aziendali, la politica con la sindaca Virginia Raggi e l'assessore Linda Meleo e tutta la parte dirigenziale di Atac, con l'amministratore delegato Simeoni, il direttore del personale Ceresatto, il dottor Mancini delle relazioni industriali. Queste vittorie e questa disponibilità aziendale riscontrata nell'affrontare questo tema sia da apripista per le future relazioni industriali tra sindacati e azienda per ottenere risultati importanti per il benessere della categoria e per il corretto rapporto tra azienda, sindacati e lavoratori", conclude Neri.