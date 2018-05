Elezioni municipali, Pizzarotti a Roma in sostegno di Caudo e Ciaccheri

Un ex sindaco pentastellato nel cuore del fortino del Movimento per dare una spinta, a sinistra, alle elezioni municipali romane. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, incontra oggi pomeriggio i candidati presidenti dell'VIII e del III municipio, Amedeo Ciaccheri e Giovanni Caudo. L'occasione è quella 'civica' del tour de l'Italia in comune, il partito dei sindaci scattato dai territori che vede come leader principali il primo cittadino di Cerveteri e Coordinatore nazionale, Alessio Pascucci, e Pizzarotti, che del movimento è Presidente nazionale.

L'evento parte dal mattino, alle ore 10.30. Ma per Roma entrerà nel vivo dalle 16.00 quando prenderà il via il dibattito con i candidati dal titolo 'La città che vorrei'. Con loro anche la consigliera regionale Marta Bonafoni. Teatro di questo incontro sarà proprio quel Caffè letterario di via Ostiense 95 che molte volte ha ospitato gli incontri del movimento cinque stelle municipale.

Presente all'evento anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “Bene questa iniziativa dei sindaci e degli amministratori di ‘Italia in Comune’, promossa da Pizzarotti, Pascucci, Coletta e tantissimi altri. Queste esperienze civiche e diverse sono utili all'Italia e alla vitalità della nostra vita democratica. Se nel Lazio abbiamo vinto è anche grazie al protagonismo di queste esperienze, parte viva della nostra alleanza”.

In occasione del confronto, è Caudo a lanciare un appello agli elettori ad andare a votare il prossimo 10 giugno: “Sono un indipendente e sono, per storia e convincimento, di sinistra" il commento di Giovanni Caudo. "Condivido con l’iniziativa di Italia in comune l’idea che la politica debba ricominciare dall’impegno civico, tenendo insieme visione e piedi per terra, restituire protagonismo, progettualità e speranza ai cittadini".