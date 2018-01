Elezioni, la giornalista Federica Angeli candidata nelle liste del Pd? "E' una bufala"

Il suo nome è su tutti i giornali ma lei smentisce categorica: "E' una notizia falsa". Federica Angeli, firma della cronaca nera di Repubblica nota per le inchieste sul sistema malavitoso di Ostia, non sarà candidata con il Partito Democratico alle elezioni politiche del 4 marzo, come emerso da indiscrezioni stampa uscite dopo la direzione fiume di stanotte per la chiusura delle liste. Lo garantisce.

"Nessuno del Pd mi ha chiamato per chiedermi di candidarmi" scrive ancora sui social network e conferma al telefono a RomaToday. Qualcuno però, dal Nazareno, ha divulgato la voce. "Chiedo al Pd e a Matteo Renzi, qualora fosse lui la fonte della notizia di una mia candidatura, di spiegarmi cosa diavolo sta accadendo. Perché francamente sono stufa di queste illazioni".

Già, non è la prima volta che Angeli finisce candidata "a sua insaputa". Ultima smentita in ordine di tempo quella arrivata a inizio anno in seguito a un pezzo del Corriere della Sera, firmato da Tommaso Labate, che la dava in corsa tra i volti civici scelti da Matteo Renzi. Anche in quel caso affidò ai social network i chiarimenti, escludendo netta l'intenzione di correre a Camera o Senato.

Conferma invece, per l'ennesima volta, di non avere alcuna intenzione (almeno per adesso) di abbandonare il mestiere di cronista. "Io amo il mio lavoro più di me stessa e, ad oggi, tutto quello che voglio fare è continuare a scrivere e fare inchieste. Poi un domani si vedrà. Un domani. Non oggi".

Certi invece i nomi degli esponenti politici che correranno nei collegi romani. Da Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio uscente, candidato al collegio uninomale Roma 1 per la Camera, al ministro Marianna Madia, all'ex segretario Matteo Orfini, che correrà nel collegio di Torre Angela, periferia est della Capitale.