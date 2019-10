Roma Metropolitane, Fassina: "Hanno tutti sottovalutato le ragioni dei lavoratori"

“Hanno sottovalutato le ragioni dei lavoratori, su tutti l’assessore comunale Lemmetti, in presidio per difendere il loro posto di lavoro”. Queste le parole di Stefano Fassina, deputato LeU rimasto ferito dopo che gli agenti di polizia hanno sfondato il cordone dei dipendenti di Roma Metropolitane sotto al loro sede. “Sto bene, ho una forte contusione e prendo antidolorifici - continua Fassina, a margine del conferenza stampa di presentazione del V memorial dedicato a Stefano Cucchi - ma nulla di grave. Noi eravamo li per difendere un diritto costituzionale”.