Farmacap. Silvestrini (PSI Roma): “Tutelare i lavoratori e rilanciare i servizi”

“Ormai da anni tira una brutta aria sulle partecipate di Roma Capitale, ma non deve passare la logica per cui si sopperisce all’incapacità manageriale degli amministratori con una riduzione dei servizi al cittadino e, soprattutto, con il rischio di far perdere posti di lavoro. In queste ore di forte mobilitazione il PSI di Roma si schiera al fianco dei lavoratori delle 45 farmacie comunalI e dei 10 sportelli sociali Farmacap che svolgono un ruolo importante e delicato nella gestione di servizi spesso fondamentali per cittadini in stato di bisogno. Occorre, infatti, invertire completamente la rotta e sviluppare un piano di rilancio dell’azienda partecipata capitolina che consenta, in particolare alle Farmacie, di stare sul mercato mantenendo elevata l’efficienza dei servizi alla cittadinanza.”

Così, in una nota, il segretario del Partito Socialista di Roma, Andrea Silvestrini.