"Famiglie italiane sgomberate verranno trasferite in un campo rom"

Dal palazzo occupato di via Raffaelle Costi alla baraccopoli di via di Salone. E' l'alternativa abitativa offerta dal Comune di Roma a due famiglie di romani, una con un bimbo di 5 anni, dopo lo sgombero dell'edificio sito nel quartiere di Tor Sapienza. Per loro da parte della Sala Operativa Sociale le stesse prospettive che attendono tutti gli altri: le baracche o la divisione del nucleo familiare. Una storia che è diventata un caso, con tanto di protesta sotto il Campidoglio. "Verranno allontanati il 15 marzo. Entro quella data va trovata una soluzione immediata". In prima fila il consigliere del V municipio, Fabio Sabbatani Schiuma, capogruppo di Noi con Salvini e componente del direttivo romano.

"Ci siamo incatenati e presentati in Campidoglio stamattina (ieri, ndr), insieme alla famiglia italiana che dallo stabile di via Raffaele Costi, saranno sgomberate il 15 marzo e alle quali il Comune, tramite la Sala Operativa Sociale, ha proposto un container nel campo nomadi di via di Salone. Siamo stati poi ricevuti dall'assessore al Bilancio e Patrimonio Andrea Mazzillo e dal Consigliere comunale Maurizio Politi, che ringraziamo per il deciso sostegno (in alto foto dell'incontro, ndr). Ora si trovi una soluzione immediata a queste famiglie".

"La verità - continua Schiuma - è che il Campidoglio ha iniziato a informarsi sul caso grazie agli articoli stampa odierni, poiché non sapevano che ci fossero anche delle famiglie italiane in loco, cosa che invece conoscevano bene nel municipio V, sempre governato dal M5S. Ora - conclude Schiuma - il sindaco Raggi, tra un finanziamento di oltre 10 milioni per i rom e le ristrutturazioni di hotel per stranieri, trovi il modo per rendere giustizia a queste famiglie, oramai vittime del razzismo contro gli italiani".