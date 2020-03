Facchini di birra Peroni, non si ferma la protesta: sarà sciopero a oltranza

Dopo il presidio davanti allo stabilimento e il volantinaggio per denunciare le condizioni contrattuali, non si ferma la protesta dei facchini di birra Peroni: lavoratori in appalto, dipendenti della cooperativa Masterjobs.

La protesta dei facchini di birra Peroni

I facchini che per la Peroni si occupano del confezionamento delle casse di bottiglie da destinare ai supermercati, dei container da spedire e dei fusti per i locali temono licenziamenti e reclamano maggiori tutele.

Venti in tutto i lavoratori che, in base alla stima del sindacato SI Cobas, rischierebbero il posto di lavoro; tutti rivendicano il rispetto del contratto collettivo nazionale della logistica, un’organizzazione dei turni che non sia “a chiamata tramite sms” e il rispetto dell’anzianità per la convocazione degli addetti a tempo determinato. Da qui lo sciopero a oltranza.

Le posizioni di Peroni e della coop Masterjobs

Non bastano gli auspici di Birra Peroni sulla soluzione positiva della questione, tutta rimandata in capo alla cooperativa dalla quale dipendono i facchini e nemmeno le rassicurazioni di Masterjobs che dal canto suo sostiene come i lavoratori non siano “mai stati trattati come lavoratori a chiamata e/o convocati via sms, ma assumono lo status di socio, con ulteriore rapporto di lavoro subordinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale della logistica”.

Facchini Peroni: turni tramite sms

I facchini rispondono pubblicando tutti gli sms ricevuti per organizzare i turni. “Il contratto di lavoro dei soci dipendenti non era a chiamata ma fattualmente il suo svolgimento era identico con un preavviso di 12/24 ore” – sottolineano dal SI Cobas.

Per i facchini di Peroni sarà sciopero a oltranza

Sabato scorso il corteo dei facchini di birra Peroni che hanno espresso la volontà di proseguire lo sciopero fino al riconoscimento dei "diritti negati".

“Una bella lezione di dignità. Il rifiuto dei facchini di sottostare alle condizioni di lavoro caporalesche, che la cooperativa di facchinaggio della Peroni vuole imporre, parla a tutta la città della necessità di ricostruire legami di solidarietà tra i lavoratori” – il commento di Elio Romano, della segreteria del Partito della Rifondazione Comunista di Roma.

“E’ ora che la Peroni si assuma le proprie responsabilità – il richiamo di Marco Bizzoni, referente lavoro PRC Lazio – vigilando, come di sua competenza, sulle violazioni dei diritti dei lavoratori e sul rispetto del CCNL".

Poi il monito al Comune di Roma e soprattutto alla Regione Lazio “ad intervenire nei confronti della Birra Peroni S.R.L. e della Cooperativa Master Jobs “per costruire – dice Maurizio Fabbri, segretario PRC Lazio - un percorso che risolva al più presto il problema e ripristini i diritti dei lavoratori”.