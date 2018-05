Unione Inquilini Roma a congresso, Fabrizio Ragucci è il nuovo segretario

Fabrizio Ragucci è il nuovo segretario di Unione Inquilini di Roma. E' stato votato all'unanimità nel corso della seconda giornata del congresso iniziato ieri in via Goito 34. A lasciare il posto è Guido Lanciano, al vertice del sindacato romano da oltre dieci anni, che resterà alla tesoreria. "In un periodo in cui i sindacati non creano militanza tra i giovani, l'Unione Inquilini di Roma è una realtà viva e aggregante. A 50 anni dalla fondazione l'unione inquilini dimostra di avere solide basi, ma soprattutto l'agilità per le sfide del nuovo millennio" scrive il sindacato su Facebook.

"Sono molto orgoglioso del nuovo incarico" ha dichiarato Ragucci. "Essere stato eletto all'unanimità a segretario dell'unione inquilini Roma, il sindacato più rappresentativo della città, impone una grossa responsabilità. La mia squadra, grazie alle competenze e alla responsabilità con la quale si è sempre distinta, mi sarà di supporto e potrà contare sulla mia determinazione per affrontare le nuove sfide. Per il 50 esimo anniversario l'Unione Inquilini ha scelto, con la mia elezione, una politica di avanzamento nelle vertenze sull’abitare. Ringrazio tutti".

Nel corso della prima giornata si è tenuto invece un confronto tra i vari referenti delle sedi locali di Roma, le segreterie dei sindacati degli inquilini cittadini e i movimenti per il diritto all'abitare. Presente anche l'assessore regionale, Massimiliano Valeriani. Assente l'assessora Rosalba Castiglione (Qui l'articolo).