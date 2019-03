"Sono delusa. Qui le stesse vecchie dinamiche del potere": ex candidata sindaco lascia il M5S. Il video

Fabiola Velli, ex candidata sindaco del Movimento 5 Stelle ed ex capogruppo in Consiglio comunale a Fiumicino, ha lasciato i pentastellati. Un messaggio a sorpesa per lei che, negli anni, è stata sempre attiva tra i grillini. Molti gli appuntamenti con Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e non solo.

Tutti ricordi che ora lasciano spazio all'amarezza. Con un video di quasi sei minuti, pubblicato su Facebook, Velli ha ripercorso le tappe del suo impegno nel Movimento: "Ho sempre pensato di cambiare dall'interno le cose del movimento che non funzionano ma oggi purtroppo mi devo arrendere. Non avrei mai pensato di dover fare un video come questo ma sento di dover è una spiegazione a tutte le persone che in questi anni mi hanno onorato con la loro fiducia e con il loro supporto. È stato bello finché è durato.

Con un video, l'ex candidata sindaca del M5S a Fiumicino ha espresso la sua amarezza per l'esclusione alle selezioni per le candidature alle elezioni europee, motivata con la mancanza di un requisito. La Velli sarebbe imputata di aver rinunciato al mandato dopo le ultime elezioni comunali.

"Avrei voluto continuare la mia battaglia in Europa, avevamo un progetto con il nostro gruppo. Mi sono candidata come sindaco perché senza la mia candidatura non avremmo avuto quel flusso di voti necessario a cambiare le cose, ma al fantomatico staff ciò non è bastato".

Quindi le considerazioni sui metodi di scelta dei candidati: "Ci sono crediti per chi usa la piattaforma internet ma non per chi fa attivismo sul territorio. Ma un'organizzazione territoriale non può essere fatta dall'alto, la spinta viene dal basso. Questo partito è cambiato, ha le dinamiche del potere che sono quelle di sempre, con un principe ereditario che si circonda di persone non elette".