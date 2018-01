Città Metropolitana, Raggi firma la revoca delle deleghe di vicesindaco a Fucci

La decisione era già stata annunciata poco prima di Natale. Ieri, con la pubblicazione dell'atto su sito della Città Metropolitana di Roma Capitale, è stata ufficializzata: la sindaca Virginia Raggi ha revocato la nomina del sindaco di Pomezia Fabio Fucci a vicesindaco dell'ente. "Constatato il venire meno del rapporto fiduciario tra il Capo dell'Amministrazione ed il Vice Sindaco pro-tempore con ripercussioni anche nell'ambito dei rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare" si legge nel documento che porta la firma del 29 dicembre, "si ritiene opportuno procedere alla revoca della nomina".

La decisione è stata presa in seguito all'annuncio da parte del primo cittadino del comune alle porte di Roma di ricandidarsi per la terza volta, la prima volta era stato eletto consigliere restando in carica poco più di dodici mesi, tentando la riconferma da sindaco. Una mossa vietata dal regolamento del Movimento cinque stelle che Fucci ha deciso di aggirare ricandidandosi con una lista civica. "Si autoesclude dal Movimento" le parole di Luigi Di Maio. A chiedere a Raggi la revoca della sua nomina era stata la maggioranza M5S nel corso di una riunione del 23 dicembre.