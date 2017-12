Raggi toglie deleghe a Fucci: non sarà più vicesindaco della Città metropolitana

Dopo il caos dei due mandati, aggirati con la discesa in campo a capo di una lista civica, Fabio Fucci, primo cittadino M5s di Pomezia, sarà costretto a riconsegnare le deleghe di vicesindaco della Città metropolitana.

"Oggi nel corso della riunione della maggioranza M5S della città metropolitana sono state chieste le dimissioni di Fabio Fucci da consigliere dell’ente - dichiara il presidente del gruppo M5s in Città Metropolitana Paolo Ferrara - dimissioni che sono state escluse dal diretto interessato che, però, riconsegnerà le deleghe attribuitegli. D’accordo con la maggioranza, la sindaca Virginia Raggi, ha annunciato la revoca della nomina di Fabio Fucci a vicesindaco".

Fabio Fucci, lo ricordiamo, era finito nella bufera dopo aver espresso la volontà di ricandidarsi per la terza volta, sostenendo la necessità di arrivare al reale compimento dei due mandati, dieci anni in totale. Nel suo caso un numero inferiore, perché il primo mandato era durato poco più di dodici mesi. Ma nessuno lo ha difeso nè appoggiato, ai vertici. Per il candidato premier Luigi Di Maio "si è autoescluso dal Movimento", per la collega Valentina Corrado ne "ha tradito i principi". Ciò nonostante ha scelto di andare avanti per la sua strada, forte di quel "modello Pomezia" più volte preso a esempio di buon governo dallo stesso Movimento Cinque Stelle.