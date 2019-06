Ezio Bosso cittadino onorario di Roma, la cerimonia in Campidoglio: "Oggi è una festa, sono commosso" 

Il maestro Ezio Bosso, compositore e direttore di orchestra di fama mondiale, è diventato cittadino onorario di Roma. Il conferimento è arrivato ieri mattina in Campidoglio nel corso di una cerimonia in aula Giulio Cesare che si è svolta alla presenza della sindaca Virginia Raggi, del presidente vicario dell'Assemblea capitolina, Enrico Stefàno, oltre che dello stesso musicista. "È difficilissimo parlare, sono commosso - ha detto Bosso - sono onorato più che mai. Il musicista deve volere bene a ogni nota e credere in essa. Per una città è lo stesso. Roma da oggi ha un cittadino orgoglioso che le vuole bene. Evviva Roma".

Bosso ha poi assistito all'esecuzione di alcuni brani della banda del Corpo della Polizia locale di Roma Capitale. "Oggi è un giorno speciale per la nostra città - ha commentato Raggi rivolgendosi al maestro - Roma, città delle arti, della musica, del cinema, dei teatri e della letteratura è onorata di averla tra i suoi cittadini. Roma si arricchisce di un ambasciatore della bellezza nel mondo e diventa più armoniosa, un onore e un piacere accogliere il maestro -ha aggiunto Stefàno- lo accogliamo nella nostra comunità di Roma concedendogli la cittadinanza onoraria. Bosso è un artista e un uomo unico che ogni volta riesce a stupire grazie alla musica. Ha esaltato anche gli aspetti educativi e di solidarietà".



"Sono commosso. La parola 'cittadino' è nata qui. Oggi è una festa, sono onorato più che mai e sono senza parole" ha detto Bosso, durante la cerimonia in aula Giulio Cesare. Bosso, affetto da anni da una sindrome neuro degenerativa, è stato salutato da un caloroso applauso dell'aula. "Mi sono sempre sentito un po' romano - ha continuato il musicista - la musica è fondamentale per migliorare la società. Roma ha un cittadino orgoglioso che le vuole bene". La sindaca Virginia Raggi ha consegnato al maestro la pergamena con la cittadinanza onoraria e la lupa capitolina in bronzo simbolo dell'onorificenza. "E' un giorno speciale - ha detto Raggi - Roma è orgogliosa di averla tra i suoi cittadini onorari. Con lei, maestro, Roma si arricchisce di un ambasciatore della bellezza nel mondo".