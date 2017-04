Ex Gil di Trastevere a luglio torna alla città: sarà uno spazio dedicato alla creatività

Forza Nuova chiama, la Regione risponde. E' l'ex Gil di Largo Ascianghi il palcoscenico del botta e risposta tra la formazione fascista e la Pisana. Nel pomeriggio di ieri infatti c'è stata l'occupazione (definita "provocazione fascista a 3 giorni dalla festa del 25 aprile"), di Forza Nuova. A stretto giro il comunicato della Regione per rivendicare la riqualificazione che entro luglio dovrebbe portare i primi eventi nella storica struttura di Trastevere.

Così Giuliano Castellino, portavoce di Roma ai romani che spiega il senso dell'occupazione: "Da subito daremo un tetto a 22 famiglie italiane in emergenza abitativa ed inizieremo i lavori di riqualificazione per restituire un bene pubblico al popolo romano. A pochi giorni dall'infausta festa del 25 aprile, il marmo bianco torna a vincere contro la palude. A distanza di decenni sono ancora le nostre Aquile ad accogliere i figli della Lupa e a rappresentare la salvezza e la rinascita del nostro popolo. L'abbiamo ottenuto non con l'inganno o mercanteggiandolo a peso d'oro, ma alla vecchia maniera romana: colpendo duro, barricando e arrampicandosi sui cadaveri dei diritti sociali ignorati dai governanti".

Toni nostalgici, riecheggianti il ventennio che fu, contro i quali la Regione ha replicato presentando la riqualificazione in atto: "L'ex Gil è un immobile pronto per tornare a disposizione della città. Sull'ex Gil, in parte di proprietà della Regione Lazio, la Giunta ha ormai completato un progetto di riqualificazione per riaprirlo e restituirlo a tutti i cittadini, con i primi eventi programmati entro luglio. Stiamo facendo un lavoro complesso, ma che finalmente cambia il volto e la destinazione di straordinari spazi pubblici abbandonati da anni che crediamo profondamente meritino di rivivere e che stiamo mettendo di nuovo a disposizione di tutti i cittadini del Lazio".

La Regione fissa anche delle date: "A luglio, quindi fra pochi mesi, anche l'ex Gil di Trastevere con un finanziamento di due milioni e il contributo delle donazioni dei privati che arriveranno con l'Art Bonus, si prepara a diventare un nuovo spazio tutto dedicato alla creatività. Un progetto innovativo e sperimentale per garantire visibilità alle più interessanti espressioni della scena culturale metropolitana italiana e internazionale, qualcosa che a Roma non c’è mai stato. Il percorso di valorizzazione del patrimonio che la Giunta regionale sta portando avanti segue proprio la logica di restituire alla collettività, e non a piccoli gruppi che decidono di occuparli, i nostri beni pubblici riportando il principio di legittimità laddove in questi anni è venuto meno".

L’edificio ex Gil di Luigi Moretti nel quartiere Trastevere, è considerato una delle più importanti opere architettoniche moderne della capitale, in quanto manifesto esplicito del razionalismo romano e dunque monumento significativo di confine tra l’architettura tradizionale e l’innovazione moderna di matrice europea. L’opera realizzata da Moretti tra il 1933 e il 1936 rientra nel quadro di quelle opere pubbliche che cambiarono l’assetto funzionale della città.