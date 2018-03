Metro B: la fermata Eur Fermi viene intitolata a "La Nuvola"

Una fermata metropolitana dedicata alla Nuvola di Fuksas. La vocazione congressuale dell'Eur ed in senso estensivo di tutta la Capitale, viene ribadita anche nella cartellonistica. I turisti, i pendolari ma anche i tanti romani che ogni giorno utilizzano la linea metropolitana della Capitale, avevano già osservato qualche cambiamento. Ma è solo l'inizio di una trasformazione che porterà in dote un nuovo nome alla stazione Eur Fermi. Come già appare su alcuni cartelli, la fermata ha acquisito la denominazione " Eur Fermi – La Nuvola, Roma Convention Center".

Ecco perchè cambia nome

L'iniziativa ha una duplice finalità. Da una parte consentirà una più facile individuazione del centro congressi dell'Eur. Dall'altra contribuirà a rilanciare l'immagine della convegnistica romana e di quella del Pentagono in particolare. L'operazione, sul piano pubblicitario ideata da Inarea ed allestita da IGPDecaux, è stata promossa dal Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, in collaborazione con il Convention Bureau Roma e Lazio ed Atac.

Iniziato il restyling

Per accogliere la nuova denominazione, la stazione ha già cominciato a cambiare pelle. "Atac ha iniziato un ciclo di pulizia profonda e interventi infrastrutturali della stazione che proseguiranno fino a fine mese – ha fatto sapere l'assessore comunale alla Mobilità Linda Meleo – si va dalla rimozione dei graffiti all’ingresso delle scale, alla verniciatura. Il restyling ha come obiettivo la valorizzazione della stazione metro, luogo di aggregazione e snodo fondamentale per arrivare a "La Nuvola" con i mezzi pubblici. In questo modo rendiamo più accogliente una delle fermate più frequentate da chi arriva a Roma per partecipare a convegni e meeting internazionali, nell'ottica di incentivare il trasporto pubblico locale”.

Il filone turistico congressuale

Il prossimo appuntamento della Nuvola è previsto,ad aprile, con l'arrivo dei bolidi della Formula E. Il centro sarà una sorta di quartier generale dell'E-Prix dell'Eur. Ma il calendario di appuntamenti prosegue. E' stato appena annunciata la convention dell' International Bar Association, che porterà a Roma 7mila congressisti. Anche il Comune prova a fare la sua parte. “La dominatione della fermata metro Eur Fermi – spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Adriano Meloni – rientra nella strategia di potenziamento del filone turistico congressuale, che indubbiamente vede nel Centro Congressi 'La Nuvola' uno dei suoi pilastri fondamentali". L'obiettivo resta quello di "riposizionare Roma tra le prime destinazioni congressuali del mondo" ribadisce Meloni. Un buon viatico anche per il turismo e per l'indotto che questi eventi, solitamente, generano.