Troppe buche sulle strade del municipio: all'EUR limite di velocità a 30 km/h

Lavori non effettuati, scadenza dell'appalto per la ditta della manutenzione ordinaria e l'impossibilità dei vigili di pattugliare le buche. Sono questi i motivi alla base della Determinazione Dirigenziale (numero protocollo VN/520/2018) firmata dal comandante dei vigili del IX gruppo Eur, Angelo Moretti, e indirizzata al Presidente Municipio IX Roma Capitale, Dario D'Innocenti, a vari dipartimenti del Campidoglio, ad Atac, Roma Tpl, Cotral, alle altre forze dell'Ordine e ad Assicurazioni di Roma. Una determina che di fatto istituisce in molte strade del municipio le zone 30. Tradotto: si va a 30 all'ora.

Si legge nel documento: "A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini per la presenza di buche sul manto stradale in diverse strade del Municipio IX e dei mancati interventi di ripristino da parte delle ditte di manutenzione del Municipio IX a seguito della scadenza di appalto e considerata l'impossibilità del Comando di Polizia Locale IX Gruppo Eur di vigilare i siti già individuati e quanti altri potranno evidenziarsi a causa delle avverse condizioni atmosferiche, a tutela della sicurezza della circolazione, si procede ad adottare il presente provvedimento di prescrizione del limite di velocità a 30 Kmh e cartello aggiuntivo di pericolo per segnalere il cattivo stato della pavimentazione stradale ai conducenti dei veicoli in transito".

Il provvedimento prescive contempraneamente la chiusura di via del Cappellaccio, che resta aperta solo al transito locale.

Nella stessa determina si indicano le strade, alcune anche molto importanti, in cui vige l'obbligo di viaggiare 30 all'ora. Eccole nel dettaglio:

Via Fosso del Torrino( da Via Ostiense alt. ponticello a Via Cina ambo i sensi di marcia) - Via di Mezzocammino (nel tratto compreso da Via Cascione a Viale degli Eroi di Cefalonia ambo i sensi di marcia) - Via Lago Santo - Via di Vallerano (nel tratto compreso da alt. civ. 96 a Via Pontina-laterale ambo i sensi di marcia) - Via Edoardo Amaldi - Via Alberto Litta Modigliani - Via di Valleranello (da Via Pontina a Via Chiarini ambo i sensi di marcia)- Via Fiume Giallo - Viale Caduti nella Guerra di Liberazione - Via Deserto dei Gobi - Via di Porta Medaglia.