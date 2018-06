Espulsione Casu, De Vito chiarisce: "Il provvedimento non c'entra con le elezioni. Il Pd mistifica la realtà"

Il presidente del Consiglio comunale di Roma, Marcello De Vito, è tornato, tramite Facebook, sulla questione dell'esclusione del segretario del Pd romano, Andrea Casu dall'aula Giulio Cesare, che tante polemiche ha suscitato nella giornata di ieri. De Vito ha voluto smentire soprattutto qualsivoglia riferimento ad un provvedimento "ad orologeria", comunicato proprio il giorno seguente le elezioni comunali.

De Vito: "I fatti parlano chiaro. Il Pd pensa di essere al di sopra dei cittadini"

Di seguito la nota pubblicata su Facebook: "Facciamo un po' di chiarezza perché pare proprio che certi giornali non sappiano neanche leggere un post e capirne il senso. Ieri ho pubblicato un testo riferendomi a un comunicato battuto dalle agenzie di stampa in cui il Pd faceva una correlazione sibillina tra il provvedimento di esclusione dall'aula Giulio Cesare nei confronti del segretario romano dem Andrea Casu e la tempistica di notifica, avvenuta proprio all'indomani del risultato elettorale. Con tanto di protocollo e data riportati sul documento ho voluto smentire tali errate affermazioni per fugare ogni dubbio: il provvedimento è stato adottato lo scorso 21 maggio in seguito a comportamenti non propriamente garbati che ha tenuto in Aula il segretario dem durante la seduta del 17 maggio, mentre protestava insieme ad altre persone in merito alla questione Casa internazionale delle donne. Una mistificazione della realtà - continua De Vito - messa in atto dal Partito Democratico che mi lascia basito, soprattutto considerando che tanta stampa è andata a traino della polemica in maniera surrettizia. Ai giornalisti che hanno scritto tali falsità chiederò l'immediata rettifica. Agli esponenti del PD non aggiungo altro: i fatti parlano chiaro. Il PD pensa di essere al di sopra dei cittadini".