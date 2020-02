M5s, grillina ribelle espulsa dal gruppo con una mail: "Farò ricorso"

Alla fine la "notifica di esclusione" è arrivata. Se ne parlava da settimane in Campidoglio, e ora la consigliera Monica Montella dovrebbe essere fuori dal Movimento Cinque Stelle. Dovrebbe, il condizionale è più che d'obbligo, perché la procedura avviata risulterebbe quanto meno inusuale. E lei, l'eletta 'ribelle', pentastellata ortodossa, non molla e minaccia ricorsi.

"Non ho ricevuto alcuna comunicazione dai probiviri - spiega la consigliera - mi trovo nella strana situazione di far parte del Movimento 5 Stelle, ma non del gruppo consiliare capitolino del Movimento 5 Stelle". Poi annuncia: "Mio malgrado mi vedrò costretta ad adire le vie legali. Faccio notare che il regolamento dell'Assemblea capitolina (art.21) non prevede l'espulsione di un consigliere da un gruppo. Secondo lo Statuto del M5S (art. 11) l'espulsione dal Movimento 5 Stelle può essere fatta solo dai probiviri" fa notare la consigliera. Che poi su Facebook tagga Davide Casaleggio, Roberta Lombardi, Vito Crimi e Beppe Grillo.

L'addio di Montella era nell'aria. O meglio, lei ha sempre dichiarato di voler restare nel gruppo al netto dei continui litigi e votazioni contrarie ai provvedimenti dei colleghi. Dalla liquidazione di Roma Metropolitane, all'ultimo bilancio di previsione alla discarica in Valle Galeria. Sono diversi i punti che hanno segnato l'allontanamento graduale di Montella dai suoi, con i rapporti tra le parti sempre più aspri. "Credo che il M5s sia un'altra cosa (da quello che è oggi a Roma, ndr) che sia quello per cui ho impegnato tanti anni di attivismo, e che oggi purtroppo a Roma non esiste più. Non hanno rispettato il programma" dichiarava in un'intervista recente rilasciata al nostro giornale. Lo strappo era inevitabile insomma. Tecnicamente però Montella, atti alla mano, rimane ancora tra i grillini.