Erosione: 30 milioni di euro in tre anni, gli interventi da Ostia a Fregene

Più di 30 milioni di euro in tre anni per combattere l'erosione sulle coste di Roma e del Lazio. È stato approvato dalla giunta regionale il programma generale per la difesa e la ricostruzione dei litorali nel triennio 2019/2021.

Si tratta del primo passo verso la stesura del Piano di Difesa Integrata delle Coste, lo strumento di pianificazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’intero litorale laziale. Il programma prevede inoltre il coinvolgimento diretto degli enti locali in azioni di monitoraggio, manutenzione e movimentazione dei sedimenti derivati da porti e foci.

I primi 10 milioni saranno così ripartiti: 5 milioni per la difesa della costa di Ostia, 5.8 per la manutenzione straordinaria delle spiagge di Ladispoli e la revisione delle opere di protezione. Un milione e duecentomila euro per la ricostruzione delle spiagge di Torvajanica, 3.2 milioni di euro per la difesa della costa di Santa Marinella.

"Con questo provvedimento vogliamo perseguire tre obiettivi fondamentali: dotare la Regione di una programmazione di lungo periodo estesa a tutta la costa laziale; proporre al territorio un metodo di governo partecipato per affrontare un problema complesso come quello della gestione del litorale; occuparci dell’immediato, con interventi di ripascimento urgenti. Il programma approvato mira a coordinare e responsabilizzare gli attori locali nel processo di salvaguardia del tratto costiero regionale, oltre a dare risposte immediate in vista della stagione balneare", è il commento di Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità.

"Stiamo facendo il massimo con le risorse disponibili. Il Lazio negli ultimi anni è stato colpito da eventi che da ordinari si sono trasformati in straordinari. Si tratta sicuramente di un primo passo, ma comunque significativo per voltare pagina e dare finalmente stabilità al comparto balneare e turistico, fondamentale per l’economia laziale, e una risposta ai tanti cittadini del litorale laziale che da tempo ce lo chiedono", ha detto il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.