Pinuccia Montanari rilancia: "Se l'erba è alta pronti ad usare le mucche"

Pecore e capre come tosaerba. L'idea lanciata dalla giunta Raggi ha provocato reazioni di diverso tipo. Da un lato chi ha sposato l'iniziativa, dall'altro chi ironizza. L'amministrazione però sembra convinta a percorrere questa strada ed oggi l'assessora all'Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, ha rilanciato.

"L'idea di utilizzare le pecore per tagliare l'erba - ha ricordato la Montanari- la stiamo già sperimentando nel parco della Caffarella. Un'attività che funziona molto bene e dove le pecore falciano un'area vasta. Per questo vogliamo estendere l'esperimento in altre zone di verde molto estese considerando che Roma è uno dei territori più vasti d'Europa con 44 milioni di metri quadrati di verde da gestire. E con la carenza di risorse e personale abbiamo cercato di trovare tutte le possibili soluzioni".

"Il Comune di Roma - ha spiegato la Montanari - ha già le pecore di proprietà, possiede infatti due aziende agricole a Tenuta del Cavaliere e a Castel di Guido. In queste aziende abbiamo anche alcune mucche che potrebbero essere utilizzate quando l'erba è particolarmente alta. Ovviamente saranno utilizzate sempre in aree chiuse. Siamo anche felici di siglare dei protocolli d'intesa con soggetti che possono mettere a disposizione questo tipo di soluzioni".

"Ho riscontrato diverse valutazioni positive - ha concluso la Montanari- dal Wwf alla Coldiretti che ha addirittura riconosciuto che puo' essere un'alternativa moderna alla transumanza che per secoli ha caratterizzato i nostri territori. E' chiaro che gli animali autorizzati devono essere indenni da determinate patologie e sottoposti a profilassi particolari. Mi meraviglio di chi si meraviglia perchè su questo ci sono delle leggi del Parlamento".