Elezioni 2021, Enrico Letta esclude la corsa al Campidoglio: "Il candidato a sinistra non sarò io"

"No, non sarò io". Enrico Letta esclude di scendere in campo per la corsa al Campidoglio. Dai primi toto nomi in tema di candidature, quello dell'ex presidente del Consiglio era emerso come possibile asso nella manica del centrosinistra alle elezioni amministrative romane del 2021. E invece, come ha dichiarato a Francesca Schianchi su La Stampa, sembra tirarsi indietro.

"Gira il suo nome come candidato sindaco di Roma. È un'ipotesi reale?". La risposta non fa trapelare indecisioni di sorta: "Non sarò io". Insomma l'ex premier, oggi lontano dalla politica italiana, di stanza a Parigi dove insegna come professore universitario allo Sciences-Po, declina la proposta - seppur non ufficiale - trapelata dal Nazareno. E allora la caccia al candidato continua.

Al Partito democratico serve un nome forte, specie per sfidare e arginare l'ascesa della destra, forte nella Capitale sia per il radicamento dell'ala Fratelli d'Italia sul territorio, sia per la crescita dei salviniani. Un nome di peso, che possa piacere anche al Movimento Cinque Stelle per un'eventuale convergenza dei voti a un ballottaggio. La strada è lunga un anno ma la campagna elettorale è in parte già iniziata, vedi sul fronte dei grillini dove intorno alla ricandidatura di Raggi, da giorni, ferve il dibattito.