Ennio Morricone, un Consiglio comunale straordinario per il maestro: "Sarebbe un onore avere in aula la famiglia"

Una seduta di Consiglio comunale verrà interamente dedicata a Ennio Morricone, il compositore e direttore d'orchestra famoso nel mondo per le sue colonne sonore, scomparso lunedì 6 luglio all'età di 91 anni. Sarà venerdì 17 luglio, come stabilito nell'ultima riunione dei capigruppo.

"Per il Consiglio sarebbe un onore ospitare in Aula la famiglia del maestro, in occasione di questa adunanza straordinaria e commemorativa - ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Marcello De Vito - sarà inoltre prevista la presenza di ospiti per ricordare la figura del grande musicista non solo attraverso le parole di chi l'ha conosciuto e gli ha voluto bene, ma anche attraverso l'ascolto di alcuni tra i suoi brani più celebri che hanno commosso ed emozionato intere generazioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Aula, infine, voterà un documento per l'intitolazione dell'Auditorium Parco della Musica all'artista recentemente scomparso. Un'idea lanciato sia dal M5s capitolina che da Fratelli d'Italia con due distinte mozioni.