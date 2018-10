Casa, Emiliano Guarneri confermato alla guida del sindacato Sunia

Emiliano Guarneri resta alla guida del Sunia Cgil di Roma. La conferma del segretario, eletto nell'aprile scorso, è avvenuta nel corso del XII congresso del sindacato degli inquilini. "Mi ritengo molto soddisfatto dell'iniziativa e del dibattito congressuale" ha detto Guarneri.

Tra i presenti l'assessore regionale Massimiliano Valeriani, "che ha colto gli spunti della relazione per aprire il confronto sui temi legati al rilancio dell’edilizia residenziale pubblica" si legge in una nota del sindacato, e da Tina Balì, segretaria della Cgil di Roma e del Lazio, "che ha valorizzato il lavoro compiuto insieme in termini politici e organizzativi, concretizzato nell’alleanza tra sindacati, movimenti e terzo settore".

"Per quanto riguarda il tema della rigenerazione urbana" ha proseguito Guarneri "credo che possa rappresentare l’occasione per affermare il diritto della domanda debole alla città, non solo in termini abitativi ma anche di mobilità, di servizi, di relazioni, di inclusione".

Il fallimento delle politiche abitative, continua Guarneri, "va ricercato nel vuoto lasciato dalla politica negli ultimi vent'anni, come ben dimostrano i numeri del disagio abitativo a Roma relativi al 2017: 5260 nuove sentenze di sfratto (4754 per morosità); 8008 richieste di esecuzione con la forza pubblica; 2927 sfratti eseguiti con l’ausilio della forza pubblica (8 al giorno); 12.500 famiglie nella graduatoria per l’accesso a una casa popolare; oltre 1000 nuclei familiari ospitate nei residence; circa 2500 famiglie che occupano immobili pubblici e privati a uso non abitativo".

"Il mandato che ci ha conferito l’assemblea congressuale" conclude Guarneri "è di riportare al centro dell’agenda politica le tematiche della casa e dell’accoglienza. In mancanza di un'azione in questo senso diventa impossibile affrontare qualunque ipotesi di soluzione alle povertà".