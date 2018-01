Emergenza rifiuti, Codacons minaccia valanga di ricorsi: "Comune riduca Tari"

Raccolta a rilento, porta a porta a singhiozzo e strade invase dall'immondizia. L'emergenza rifiuti torna a scuotere Roma e ad esasperare gli animi dei suoi abitanti costretti, in tante zone, a convivere e fare lo slalom tra i sacchetti della spazzatura.

Il Codacons: "Emergenza rifiuti grave ed innegabile"

"Di fronte alla grave ed innegabile emergenza rifiuti che sta coinvolgendo da giorni Roma, il Comune deve deliberare una riduzione della prossima bolletta Tari che sarà recapitata agli utenti". Ad affermarlo il Codacons che minaccia di sommergere Ama e l'amministrazione capitolina con "una valanga" di ricorsi in Commissione tributaria.

"E' evidente che il servizio di raccolta rifiuti a Roma non sta funzionando, e da giorni interi quartieri sono sommersi dalla spazzatura con rischi sanitari elevatissimi" - fa notare il presidente Carlo Rienzi.

L'appello: "Sindaca riduca Tari ai rimani"

Da qui la richiesta alla Sindaca Raggi e al Comune di intervenire sul fronte della Tari, applicando la normativa vigente e riducendo la tariffa rifiuti a carico dei cittadini.

"Il Decreto Legislativo 507/1993 dispone infatti che 'la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento'." - ha specificato il Codacons.

La richiesta dell'Associazione a difesa dei Consumatori è quella di arrivare ad una delibera comunale che possa stabilire la riduzione della Tari: ossia uno sconto sulle prossime bollette Ama recapitate agli utenti.

Emergenza rifiuti: Codacons minaccia valanga di ricorsi

"In caso contrario - minaccia il Codacons - sommergeremo l'amministrazione e la stessa Ama di ricorsi dinanzi la Commissione Tributaria, forti della recente sentenza della Cassazione che riconosce i diritti degli utenti in situazioni del tutto analoghe a quella della capitale".