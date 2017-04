Crolli, incendi e allagamenti: per chi resta senza casa Raggi lancia gli 'hotel solidali'

Crolli, incendi, allagamenti, esplosioni e ogni altro tipo di episodio improvviso e pericoloso che non sia classificabile come calamità naturale. La sindaca Virginia Raggi prepara gli "Hotel solidali" per far fronte ai prossimi "eventi straordinari non prevedibili" e garantire un tetto alle persone rimaste senza casa. Lo prevede una proposta di delibera approvata dalla Giunta Capitolina che fissa le procedure operative della Protezione Civile di Roma Capitale per il sostegno abitativo alle famiglie colpite dal verificarsi di tali eventi.

Fino ad oggi, fa sapere in una nota il Campidoglio, la Protezione Civile di Roma Capitale si occupava di queste persone contrattando di volta in volta prezzi e condizioni con le singole strutture ricettive. "Con questa delibera l’amministrazione capitolina mette finalmente ordine nella fase del reperimento degli alloggi tramite un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria delle strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero" continua la nota.

Il tetto massimo che verrà versato a notte sarà di 25 euro, più un prezzo forfettario di 10 euro per i pasti. Il periodo di assistrenza di primo soccorso è previsto per le persone evacuate dalle proprie abitazioni che non abbiano altri immobili di proprietà o non siano in grado di reperire un’altra sistemazione e durerà per un massimo di 30 giorni dalla data dell'evento. Le persone verranno ospitate in strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero: a tal fine, alla delibera è allegato un protocollo di intesa che verrà sottoscritto con le associazioni romane di settore maggiormente rappresentative.

“Mi piace parlare di hotel solidali per aiutare chi è in difficoltà. È fondamentale garantire la prima assistenza ai cittadini che perdono la casa e i loro beni a causa di eventi imprevedibili" dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi "sebbene non derivanti da calamità naturali. Compito dell’amministrazione è di consentire che queste persone non vengano abbandonate ma siano messe nelle condizioni, materiali e psicologiche, di riorganizzare e ricostruire la propria vita. Sarà molto importante il coinvolgimento delle associazioni di categoria degli albergatori per individuare sistemazioni vicine ai luoghi colpiti dagli eventi, in modo da evitare disagi alle famiglie nella fruizione dei servizi scolastici o sanitari e assicurare il mantenimento dei legami familiari e sociali".