Canili comunali: "È emergenza adozioni, dal 2017 più di 200 animali trasferiti in canili privati"

È emergenza adozioni nei canili comunali di Roma. Solo dal 1 aprile ad oggi sono stati trasferiti nei canili privati convenzionati a zero adozioni 74 cuccioli e 39 cani adulti, mentre dal 17 gennaio 2017 - giorno di inizio della gestione imprenditoriale - al 30 giugno 2019, i cani trasferiti nei periferici canili convenzionati sono stati in tutto addirittura 211.

"E questo nonostante il canile comunale di Ponte Marconi presenti 50 gabbie doppie che non sono utilizzate, che, con le opportune migliorie, come da noi sollecitato da tempo, potrebbero ospitare circa 100 cani e far risparmiare i cittadini romani - denuncia Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Campidoglio - aver trasferito 74 cuccioli dai canili comunali di Roma, canili che sono facilmente raggiungibili da tutti i cittadini, ai canili privati convenzionati periferici e a zero adozioni di Bracciano e di Acilia, significa condannare a vita in una gabbia cani anche cuccioli, che potrebbero invece entrare subito nelle case dei romani. Mai in passato e' stata organizzata una deportazione di così vasta portata".

"Il tutto - rincara la dose Stefano Fassina di Liberi e Uguali - senza una parola da parte del Comune di Roma, del gestore imprenditoriale, della Asl, e anche delle associazioni presenti all'interno dei canili. Non un comunicato stampa sull'emergenza adozioni, non un 'Adoptathon Day' o una festa come invece veniva fatto in passato". Giulio Pelonzi e Stefano Fassina sono stati i primi, a maggio 2017, a chiedere con specifiche interrogazioni comunali la riapertura immediata delle gabbie del canile comunale Ponte Marconi. "Se fossimo stati ascoltati - concludono i due capigruppo - i cittadini risparmierebbero 385 mila euro l'anno più Iva ed i cani avrebbero più benessere e possibilità di essere adottati nel cuore di Roma. Questa è la dimostrazione che oltre ai proclami della Giunta Raggi, la realtà urla una verità decisamente diversa e molto più triste".