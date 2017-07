VIDEO | Roma senz'acqua e verso il razionamento, ecco cosa ne pensano i romani

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo andati nella zona di piazza Bologna per capire cosa pensano i romani dell'attuale emergenza idrica della Capitale.

"Mi sembra un'esagerazione", oppure, "trovo sia solo una questione politica", sono solo alcuni dei commenti dati dai romani ai microfoni di Roma Today stamattina, mercoledì 26 luglio, mentre tra Acea e Regione Lazio - la quale ha firmato un'ordinanza che vieta alla municipalizzata di captare dal lago di Bracciano a partire dal prossimo 28 luglio - si stanno svolgendo incontri per trovare alternative al razionamento della fornitura nelle case dei romani. "Impossibile che una città come Roma non abbia un piano alternativo e d'emergenza", risponde una signora. Mentre in molti chiedono che vengano messe a punto "strategie a lungo termine".