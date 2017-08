Roma senz'acqua, si va verso la riduzione notturna: arrivano le autobotti

Cinquanta autobotti per il Comune di Roma già recuperate, e un lavoro a tappeto per racimolare tutte quelle disponibili sul mercato. Se la danza della pioggia non dovesse bastare, scatterà il piano di riduzione dell'acqua nelle ore notturne, quello già annunciato da Acea nelle scorse ore e pronto a partire con ogni probabilità da lunedì 4 settembre, quando la città tornerà a funzionare a pieno ritmo e i romani a utilizzare a regime i rubinetti di casa.

La siccità non ha dato tregua alla Capitale d'Italia. Non piove dal 19 maggio. I prelievi dal lago di Bracciano, oggetto di contesa politica tra Comune e Regione per tutta l'estate, sono stati diminuiti da 1100 a 400 litri al secondo, per effetto di un'ordinanza del governatore Nicola Zingaretti. E gli interventi sulle tubature guaste (1300 perdite riparate secondo i dati Acea) non sono ancora sufficienti. A meno di acquazzoni salvifici nei prossimi giorni, la multiutility capitolina non potrà fare altrimenti che chiedere ai romani un po' di sacrificio.

Si tratta di un piano che prevede l'abbassamento della pressione nelle condutture tra la mezzanotte e le sei del mattino, in circa un centinaio di quartieri di Roma e nel comune di Fiumicino (QUI DETTAGLI E ZONE). Interesserà sia edifici privati che pubblici, dalle scuole agli ospedali, che però saranno adeguatamente riforniti - ha garantito Acea - da apposite autobotti. Cinquanta per la precisione, già recuperate dall'azienda.

La capienza delle autobotti va dai 5 mila litri - quelle più piccole da destinare al centro storico - ai 30 mila litri. Nella riunione del 17 agosto scorso dell'osservatorio sugli utilizzi idrici dell'Appennino centrale, a cui prendono parte diverse istituzioni coinvolte tra cui anche le Regioni interessate, Acea era tornata a paventare (come già fatto a luglio) la possibilità di forme di razionamento e turnazione dell'acqua. Al momento la versione è soft: un abbassamento di pressione e solo al calar del sole.