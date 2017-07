Casa, Raggi su emergenza abitativa: "Alloggi per seimila famiglie e residence chiusi entro il 2018"

"Il nostro obiettivo in 3 anni è quello di ampliare l'offerta per ridurre la domanda e dare la possibilità a 6mila famiglie di accedere a una soluzione abitativa, e di chiudere i Caat, ovvero i residence, entro il 2018". La sindaca Virginia Raggi illustra le iniziative del Campidoglio per superare il disagio abitativo, dopo un anno di sostanziale silenzio sul tema, aggravato dall'assenza di un assessore alla Casa. La delega è ancora in capo ad Andrea Mazzillo, titolare al bilancio. E per quanto, cifre alla mano, sia cresciuta il numero di assegnazioni di alloggi Erp negli ultimi due anni, la piaga sociale è ancora tutta da sanare.

Dunque, sui residence per l'emergenza abitativa, Raggi segue la linea avviata dall'ex sindaco Marino: la chiusura di strutture costose e inefficienti, pensate come temporanee ma poi prolungate. "Noi abbiamo trovato 34 Caat attivi e già in questo anno ne abbiamo chiusi 15, garantendo accesso a Erp o buono casa a chi ne aveva i requisiti. Da 42 milioni di spesa trovati nel 2016 oggi siamo scesi a 28,4 milioni. Stiamo quindi già agendo" rivendica la prima cittadina. "Serviva però un'azione di sistema e la presentiamo oggi".

Poi, spiega Raggi: "Abbiamo attivato un'azione complessa che si compone di più delibere e azioni insieme per dare vita a una attività di sistema. Non ci interessano interventi spot e misure isolate, soprattutto in un settore come l'emergenza abitativa che dura da decenni e quindi non è più un'emergenza ma una criticità costante e quindi serviva un sistema di rioridino del settore. Per farlo abbiamo coinvolto assessori e presidenti delle commissioni Patrimonio e Politiche sociali e alcuni presidenti di municipio, ne sono venute fuori due delibere: una contiene le linee guida per un piano di azione contro il disagio abitativo e una prevede un servizio di assistenza e sostegno socio-alloggiativo temporaneo".

In pratica, ha sottolineato la sindaca, "cerchiamo di superare innanzitutto la frammentarietà degli strumenti delle precedenti amministrazioni e di superare il disagio abitativo, che a oggi vede 10mila richieste Erp, 1.400 famiglie nei residence e 3mila occupazioni in città, con una stima di 15mila famiglie in situazione di disagio: ci sono persone in graduatoria da 17 anni che ancora non hanno ricevuto risposta".

Questi strumenti, ha concluso Raggi, "saranno accompagnati anche da politiche attive di sostegno alle famiglie e per la reintroduzione nel tessuto sociale, perchè l'esperienza ci dice che in questo l'assistenza alloggiativa pura non aiuta. Abbiamo perciò fatto un doppio lavoro di identificazione delle fragilità e ripristino della legalità, dopo anni di interventi spot che non hanno mai fornito una risposta soddisfacente ai romani".