Elezioni Comunali Guidonia Montecelio: i Verdi con la lista civica Uniti per Vincere

Cominciano a prendere corpo le liste, le coalizioni ed i partiti che si presenteranno alle prossime elezioni comunali previste anche a Guidonia Montecelio il prossimo mese di giugno. Tra di loro i Verdi, che annunciano le loro intenzioni sulla pagina facebook. "Pensiamo - scrive il portavoce Bernardino Lanciani - che sia necessario rilanciare un nuovo Patto programmatico che metta al centro dell’agenda politica, in vista delle prossime elezioni amministrative, il diritto alla qualità della vita".

IL PARTITO DEI VERDI - "I Verdi non sono un’associazione ambientalista, sono un partito, e in quanto tale hanno un loro programma politico ben preciso che mira non solo a fermare le politiche distruttive contro l’ambiente ma anche a mettere tra le priorità il sociale, la salute, l’innovazione, il lavoro e l’impresa. Perché ciò si realizzi sono sempre stati pronti a dialogare con tutte le forze presenti sul territorio di Guidonia Montecelio sensibili verso queste tematiche".

UNITI PER VINCERE - "Nella lista civica “Uniti per Vincere” di Giorgio La Bianca hanno trovato la possibilità di condividere ideali e un progetto di governo (che non sia solo propaganda elettorale) in grado di far rinascere il nostro comune. Pertanto - si legge ancora sulla bacheca facebook di Lanciani - hanno deciso di confluire in questa lista condividendo un programma di governo che possa essere una vera alternativa alla “classica” politica, dove gente per bene, competente, onesta e pulita possa dar voce ai reali bisogni dei cittadini".