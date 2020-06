Luca Bergamo: "Giusto che Raggi valuti se ricandidarsi. Bene Pd e M5s insieme a livello nazionale"

Durante l'intervista per presentare il Polo Espositivo dell'arte e della cultura contemporanea, abbiamo posto al Vicesindaco di Roma con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo due domande sul momento politico. Ad un anno dalle elezioni amministrative e nel pieno del dibattito, Bergamo, figura centrale della giunta Raggi con un passato nel centrosinistra, non si è sottrato dal rispondere sulla possibile ricandidatura della sindaca ("lecito e doveroso che esplori la possibilità di ricandidarsi") e sul governo giallorosso. E sull'idea che circola, in alcuni ambienti, che lo vuole come candidato sindaco, Bergamo chiude senza esitazioni: "E' una domanda senza senso". Nel video le sue risposte.