Il M5s litiga sul terzo mandato e la ricandidatura di Raggi torna in bilico 

"Ci sono queste regole e faremo in modo che vengano rispettate". Tradotto: niente terzo mandato. Così Davide Casaleggio sulla possibilità di aggirare la regola sacra dell'universo grillino ha tirato il freno. Una guerra in corso quella tra il socio fondatore del Movimento e i parlamentari pentastellati. Luigi Di Maio, Vito Crimi, Paola Taverna, Roberto Fico. Senza terzo mandato i big a Cinque Stelle direbbero addio alla poltrona. Casaleggio però non vuole cedere, non vuole mettere a disposizione la piattaforma Rousseau, di cui è titolare, per mettere al voto il cambio della regola. Una lotta intestina che su Roma ha un riflesso chiaro e immediato: l'ipotesi di una ricandidatura di Virginia Raggi si allontana.

"Noi, dal lato Rousseau, gestiamo tutti i processi" ha detto il figlio di Gianroberto, socio fondatore del Movimento e titolare della piattaforma dove i pentastellati iscritti possono votare on line. "Nel momento in cui ci sono queste regole facciamo in modo che vengano rispettate, oppure facciamo in modo che i probiviri abbiano le informazioni che gli servono". Parole che pesano appunto sulla possibilità di ricandidare per la seconda volta le prime cittadine di Roma e Torino, Virginia Raggi e Chiara Appendino. A lanciarla lo ricordiamo era stato lo stesso Vito Crimi, capo politico fino agli Stati Generali di autunno.

Un'ipotesi, il Raggi bis, che ha aperto grosse crepe nel Movimento romano. Una fronda di malpancisti, da tempo scontenti dell'operato della sindaca, agita le acque. In testa la presidente del VII municipio Monica Lozzi, l'esponente regionale Marco Cacciatore, ma anche un gruppo di consiglieri comunali, in parte poi silenziati dalla possibilità anche per loro, con un terzo mandato, di correre ancora in Campidoglio.

Già, perché la questione Raggi interessa la sindaca ma anche buona parte degli eletti della prima ora. I big più noti rischiano di restare a casa alla prossime urne. Da qui il sì diventato quasi unanime a un Raggi bis, nonostante i rapporti non sempre sereni tra la sindaca e i vertici nazionali pentastellati. Alla fine Virginia aveva ottenuto i suoi endorsement. Ora però il muro da abbattere rischia di essere più grande.