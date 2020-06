Lotito sindaco di Roma: l'idea candidatura si fa largo nel centrodestra

Claudio Lotito sindaco di Roma? Per adesso è solo una suggestione ma il presidente della Lazio potrebbe essere indicato dal centrodestra come candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2021.

Claudio Lotito sindaco di Roma: l'idea nel centrodestra

Dalla tribuna dello Stadio Olimpico a Palazzo Senatorio: il centrodestra ci sta pensando. D'altronde il patron biancoceleste non ha mai nascosto la sua passione per la politica con quella carica di senatore, tra le fila di Forza Italia, nel 2018 sfumata per una manciata di voti. Così la rivalsa politica di Lotito potrebbe arrivare con la candidatura a sindaco di Roma, nella città dove è nato nel maggio del '57.

Lotito sindaco: "Ho un forte senso civico"

"Ho un forte senso civico e quando presi la Lazio lo feci perché c’era un patrimonio storico-sportivo da conservare, per questo sono pronto a dare il mio contributo" - aveva detto in un'intervista a Leggo in tempi non sospetti. Era il 2019. Per adesso però il nome di Lotito sindaco resta solo un'ipotesi. Il centrodestra deve accordarsi su nomi e quote per la scelta del primo cittadino di Roma e del presidente della Regione Lazio.

La Lega frena su Lotito sindaco: "Non è il momento dei nomi"

"Lotito? Non abbiamo ancora parlato di nomi, tutt'altro. Se mi piace? Non è ancora il momento dei nomi, noi stiamo lavorando sul programma. Certo, se poi ci fanno questo grande favore di mettere insieme Raggi e Pd per noi sarebbe di grande enfasi: i romani accomunerebbero la Raggi al devastamento che sta portando Zingaretti e noi potremmo già pensare solo a chi sarà il nostro sindaco e a cosa dovrà fare nei primi cento giorni del nostro programma" - ha detto Claudio Durigon, deputato e coordinatore romano della Lega, intervistato nel programma 'Gli Inascoltabili' in onda su NSL Radio e TV. Per Durigon "Raggi è stata una catastrofe per Roma. È entrata dicendo che sarebbe cambiato il vento, purtroppo quel vento ha portato cumuli di rifiuti che ristagnano, le partecipate sono devastate con amministratori delegati che non riescono a lavorare. Oggettivamente c'è bisogno di un cambiamento, Roma deve ripartire con un piglio diverso: il centrodestra può farlo e lo farà con un programma serio al quale affiancheremo il nome giusto".

I tre parametri di Lotito

Chissà se sarà quello di Lotito e se il presidente della Lazio proporrà di aplicare i suoi tre parametri, che in ambito sportivo sono "potenzialità atletico-agonistica, moralità e compatibilità economico-finanziarie", anche al governo della città.