Elezioni VIII municipio Roma 2018: risultati presidente

Elezioni VIII municipio 2018: si vota fino alle 23. Ad urne chiuse, subito via allo spoglio. Su questa pagina pubblicheremo, non appena disponibili, i dati parziali e definitivi della tornata elettorale. Se nessuno dei candidati alla presidenza in questo primo turno raggiungerà il 50 % più uno dei voti, si torna a votare tra due settimane per il ballottaggio.

Municipio VIII: Sezioni pervenute: 131 su 136 ( 96,32%)

VALERIO CIANCIULLI 2.12

GUIDO PIANESELLI 1.82

SIMONE FOGLIO 25.14

AMEDEO CIACCHERI 54.14

MASSIMILIANO PUGLIESE 1.05

RITA CHIAVONI 1.55

ENRICO LUPARDINI 13.18

LORENZO LANG 1.01



1.15 - Dati reali, fonte sito comune di Roma. Municipio VIII

Sezioni 64 u 136

VALERIO CIANCIULLI 1.97

GUIDO PIANESELLI 1.62

SIMONE FOGLIO 25.38

AMEDEO CIACCHERI 54.18

MASSIMILIANO PUGLIESE 0.94

RITA CHIAVONI 1.58 11

ENRICO LUPARDINI 13.47

LORENZO LANG 0.86

1.10. Dati reali, fonte sito comune di Roma. Municipio VIII, sezione 57 su 136 ( 41,91%).



VALERIO CIANCIULLI 2.01 %

GUIDO PIANESELLI 1.55 %

SIMONE FOGLIO 25.52 %

AMEDEO CIACCHERI 54.30 %

MASSIMILIANO PUGLIESE 0.94 %

RITA CHIAVONI 1.55 %

ENRICO LUPARDINI 13.31 %

LORENZO LANG 0.81%



00.56 - VIII municipio. Sempre dati dai comitati di centrosinistra, quindi non ufficiali . Su 31 sezioni su 136 (quindi poco più del 20%): Ciaccheri 56,52%, Foglio 22,6%, Lupardini 12,2%



00.48 - Sempre dati dai comitati di centrosinistra, quindi non ufficiali. 22 sezioni su 136: Ciaccheri 58,01, Foglio 21,2, Lupardini 12,2

00.15 - Secondo quanto apprende RomaToday, dopo il 10% delle sezioni scrutinate il candidato Amedeo Ciaccheri è al 57%

00.07 - Dati non ufficiali comitati Ciaccheri: su 11 sezioni 57,54% Ciaccheri; Foglio 21% e Lupardini 13%

00.03 - Ottavo municipio: cresce l'ottimismo nei comitati di centrosinistra. Dai dati di una decina di seggi, Amedeo Ciaccheri, candidato della coalizione di centrosinistra sarebbe sopra il 50%. I dati però non sono ufficiali.

23.50 - Affluenza definitiva al 27,02