Elezioni in III e VIII municipio, spoglio dalle 23: i risultati nella notte

Chi ha vinto le elezioni in III e VIII municipio? Ore 23, urne chiuse e il tormentone è appena all'inizio. Con le ultime schede inserite nell'urna, prende il via lo spoglio tanto per i due municipi romani, quanto per i 16 comuni della provincia al voto. Attesa in quest'ultimo caso, in particolare, per i risultati di Pomezia e Fiumicino, i due test che hanno i riflettori puntati addosso. Di seguito pubblicheremo, non appena disponibili, i dati disponibili.

Municipio III 4.50 182 su 183 ( 99,45%)



FRANCESCO MARIA BOVA 33.82 271 1.79

GIOVANNI CAUDO 42.02

FRANCESCO AMATO 1.20

DAVIDE ANGELILLI DETTO LILLO 2.95

FRANCESCO GARRONI PARISI 0.80

ROBERTA CAPOCCIONI 19.22

4.08 Municipio VIII: Sezioni pervenute: 131 su 136 ( 96,32%)

VALERIO CIANCIULLI 2.12

GUIDO PIANESELLI 1.82

SIMONE FOGLIO 25.14

AMEDEO CIACCHERI 54.14

MASSIMILIANO PUGLIESE 1.05

RITA CHIAVONI 1.55

ENRICO LUPARDINI 13.18

LORENZO LANG 1.01



4.05 Municipio III: Sezioni pervenute: 177 su 183 ( 96,72%)

FRANCESCO MARIA BOVA 34.12

GIOVANNI CAUDO 41.55

FRANCESCO AMATO 1.21

DAVIDE ANGELILLI DETTO LILLO 2.93

FRANCESCO GARRONI PARISI 0.81

ROBERTA CAPOCCIONI 19.37

23.53 - Il dettaglio dell' affluenza nei due municipi: municipio 03 27,10; municipio 08 27,02

23.50 - Primissimi dati nei due municipi. Dai comitati del centrosinistra sui due municipi al voto filtra un cauto ottimismo per i candidati della coalizione, Giovanni Caudo nel III e Amedeo Ciaccheri nell'VIII.

23.49 - Dato definitivo affluenza nei 16 comuni al voto in provincia di Roma: 58,83% contro il 66,52 della precedente tornata elettorale.

23.47 - Anzio, affluenza alle ore 23: 54,22% contro il 67,06 della precedente tornata elettorale

23.32 - Velletri, affluenza alle ore 23: 63,43% contro il 68,05 della precedente tornata elettorale

23.30 - Pomezia, affluenza alle ore 23: 56,23% contro il 61,41 della precedente tornata elettorale

23.25 - Fiumicino, affluenza alle ore 23: 55,73% contro il 63,51 della precedente tornata elettorale

23.00 - Seggi chiusi.