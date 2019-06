Elezioni Tivoli 2019: risultati ballottaggio Proietti Tropiano

Proietti o Tropiano? Chi ha vinto la sfida per diventare sindaco di Tivoli ? Seggi chiusi alle 23 e immediato il via allo spoglio. Su questa pagina, non appena possibile, proporremo i risultati del ballottaggio.

Sezioni sindaco 40 / 57 Candidati Sindaco e Liste GIUSEPPE PROIETTI 8911 65,53 VINCENZO TROPIANO 4688 34,47

Affluenza definitiva

A Tivoli ha votato il 44,87% degli aventi diritto.

Primo turno

Anche a Tivoli il vincitore è dato quasi per scontato. Giuseppe Proietti, sindaco uscente, il "civico" senza simboli di partito ma con ben 12 liste a suo sostegno e il 45,70% del consenso raggiunto al primo turno. A sfidarlo il leghista Vincenzo Tropiano, fermo al 21,91% del primo turno.