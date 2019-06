Elezioni Palestrina 2019: risultati ballottaggio Magliocchetti Moretti

Magliocchetti o Moretti? Chi ha vinto la sfida per diventare sindaco di Palestrina? Seggi chiusi alle 23 e immediato il via allo spoglio. Su questa pagina, non appena possibile, proporremo i risultati del ballottaggio.

Sezioni sindaco: 15 / 18 Candidati Sindaco e Liste MARIO MORETTI 4538 53,51 MANUEL MAGLIOCCHETTI 3942 46,49

Affluenza definitiva

A Palestrina ha votato il 61,07% degli aventi diritto.

Primo turno

In testa nel comune di Palestrina Manuel Magliocchetti, candidato sindaco di centrosinistra, che ha raggiunto al primo turno il 43,26% dei voti, segue Mario Moretti, candidato del centrodestra, fermo al 28.