Elezioni Nettuno 2019: risultati ballottaggio Coppola Marchiafava

Coppola o Marchiafava? Chi ha vinto la sfida per diventare sindaco di Nettuno? Seggi chiusi alle 23 e immediato il via allo spoglio. Su questa pagina, non appena possibile, proporremo i risultati del ballottaggio.

Risultato definitivo Voti % ALESSANDRO COPPOLA 9735 60,45 MARCHIAFAVA WALDEMARO 6369 39,55

Affluenza definitiva



A Nettuno ha votato il 41,58% degli aventi diritto.

Primo turno

Partita quasi già vinta per la destra a Nettuno. Alessandro Coppola candidato di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, UdC e lista Alessandro Coppola sindaco, forte del 40,58% di voti al primo turno, sfida Waldemaro Carmelo Marchiafava (Democratici, Patto per Nettuno, Lista Marchiafava) al 24,54.