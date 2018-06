Elezioni municipio III, risultati ballottaggio Caudo Bova

Chi sarà il prossimo presidente del III municipio? Seggi chiusi alle 23 e poi subito via allo spoglio per sapere chi tra Giovanni Caudo (centrosinistra) Francesco Maria Bova (centrodestra) succederà a Roberta Capoccioni presidente grillina sfiduciata. Qui, su questa pagina, non appena disponibili, pubblicheremo l'affluenza e i risultati in tempo reale

Sulla base del sistema di ripartizione dei seggi, se la coalizione di centrosinistra dovesse conquistare il municipio, andrebbero 9 seggi al Pd, primo partito con oltre 10.200 voti, 3 alla lista civica Caudo, 2 a Leu e 1 alla lista “Centro solidale” (1.100 voti). In caso sconfitta il Pd otterrebbe 4 seggi. 1 la lista civica più il candidato presidente. In ogni caso il M5s ottiene appena 3 seggi in Consiglio municipale. Ricordiamo che il III municipio torna a votare dopo la sfiducia alla presidente grillina Capoccioni, incapace di tenere insieme una maggioranza dalla quale sono usciti quattro dissidenti, in contrasto con la linea politica della sua giunta.