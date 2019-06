Elezioni Monterotondo 2019: risultati ballottaggio Varone Di Ventura

Varone o Di Ventura? Chi ha vinto la sfida per diventare sindaco di Monterotondo? Seggi chiusi alle 23 e immediato il via allo spoglio. Su questa pagina, non appena possibile, proporremo i risultati del ballottaggio

RICCARDO VARONE 7781 51,77 SIMONE DI VENTURA 7248 48,23

Affluenza definitiva

A Monterotondo ha votato il 53,95% degli aventi diritto.

Primo turno

Sfida sinistra-destra nel comune di Monterotondo. I due candidati sono molto vicini. In testa Riccardo Varone, del centrosinistra, che sfiora il 45%, segue al 37 l'aspirante sindaco di centrodestra, quota Lega, Simone Di Ventura. Qui i voti del Movimento Cinque Stelle che con il candidato Alberto Pagliuca ha raccolto il 16% dei consensi, influenzeranno la vittoria dell'una o dell'altra parte.