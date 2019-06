Elezioni Civitavecchia 2019: risultati ballottaggio Tedesco Tarantino

Tedesco o Tarantino? Chi ha vinto la sfida per diventare sindaco di Civitavecchia ? Seggi chiusi alle 23 e immediato il via allo spoglio. Su questa pagina, non appena possibile, proporremo i risultati del ballottaggio.

Sezioni sindaco: 50 / 53 ERNESTO TEDESCO 12221 58,13 CARLO TARANTINO 8803 41,87

Affluenza definitiva

A Civitavecchia ha votato il 53,10% degli aventi diritto.

Primo turno

Qui invece è la destra a farla da padrona con una vittoria data per certo. Ernesto Tedesco, candidato della Lega, sostenuto da una coalizione di centrodestra con annesse liste civiche, ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 49%. Difficile la sfida per Carlo Tarantino, il candidato del centrosinistra, fermo al 22. A tre punti di distanza si era invece piazzata Daniela Lucernoni, del M5s, con il 19,34% dei consensi.