Elezioni Ciampino 2019: risultati ballottaggio Balzoni Ballico

Balzoni o Ballico? Chi ha vinto la sfida per diventare sindaco di Ciampino? Seggi chiusi alle 23 e immediato il via allo spoglio. Su questa pagina, non appena possibile, proporremo i risultati del ballottaggio.

Dato definitivo DANIELA BALLICO SINDACO 7913 54,06 GIORGIO BALZONI CONSIGLIERE 6724 45,94



Affluenza definitiva

A Ciampino ha votato il 47,53% degli aventi diritto.

Primo turno

In testa a Ciampino abbiamo il candidato del Partito democratico, e liste civiche, Giorgio Balzoni. Al primo turno ha ottenuto il 35,36% dei voti. Ma può ancora giocarsi la partita la candidata del centro destra Daniela Ballico, al 33,12. Peseranno sul risultato i voti dell'Udc, che ha preso il 6,5%. Il candidato Marco Bartolucci del Movimento Cinque Stelle si era invece fermato al 16,4%.