Ballottaggi, i risultati di Tivoli, Monterotondo, Civitavecchia, Nettuno, Ciampino e Palestrina

Sfida sinistra destra in provincia di Roma. Al ballottaggio sei comuni: Monterotondo, Ciampino, Nettuno, Tivoli, Civitavecchia, Palestrina. Ovunque Movimento Cinque Stelle fuori dai giochi e quindi ago della bilancia. Affluenza in calo ovunque con un dato medio, alle 23, del 49.12%. In basso il dettaglio comune per comune.

Quattro vittorie per il centrodestra, una per il centrosinistra e una civica. Questo il risultato delle urne che sancisce alcuni colpi di scena rispetto al primo turno. Su tutti i risultati di Civitavecchia e Palestrina dove i candidati di centrosinistra Tedesco e Magliocchetti si presentavano forti del netto successo al primo turno. E invece, contro pronostico, i rivali di centrodestra hanno ribaltato il risultato. Meno netto il vantaggio a Ciampino, dove la candidata Ballico ha ribaltato il risultato prendendosi il comune aeroportuale. Trionfo per il centrodestra, stavolta atteso, anche a Nettuno.

Al centrosinistra riesce a fatica l'impresa di confermare Monterondo. Riccardo Varone trionfa sul filo di lana su Di Ventura. Netta affermazione a Tivoli per il candidato civico Proietti che sbaraglia il salviniano Vincenzo Tropiano.

ORE 19 - In netto calo l'affluenza registrata alle 19. Sul territorio della provincia di Roma, nei sei comuni al voto, si reca alle urne il 35,21% degli aventi diritto. Al primo turno, sempre alle 19, votava il 54,94% dei cittadini. (Fonte: sito web del ministero dell'Interno)

ORE 12 - Scende l'affluenza calcolata sul territorio provinciale, al 16,34%. Al primo turno si era recato alle urne il 21,65% degli aventi diritto. Ecco di seguito la griglia con i dati comune per comune (Fonte: sito web del ministero dell'Interno)



Le sfide tra i candidati nei piccoli comuni dell'hinterland romano, hanno una comune caratteristica: sono centrodestra e centrosinistra i giocatori di tutte e sei le partite. I pentastellati, in qualche caso con percentuali a una cifra, non sono riusciti a spuntarla al primo turno.

Già scritto, salvo exploit, il risultato di Civitavecchia, dove Ernesto Tedesco candidato della Lega ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 49%. Sfida Carlo Tarantino, del centrosinistra, al 22. Partita quasi già vinta per la destra anche a Nettuno, con Alessandro Coppola al 40,56 al primo turno. Mentre potrebbe fare il bis Giuseppe Proietti a Tivoli, il civico con un esercito di 12 liste a suo sostegno, e il 45,79%, decisamente avanti rispetto al candidato di centrodestra Vincenzo Tropiano, fermo al 21,91%.